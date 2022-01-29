МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Российские туроператоры, опрошенные РИА Новости, выделили топ самых доступных и популярных направлений горнолыжного отдыха: в их числе Красная Поляна, Домбай, Шерегеш, а из зарубежных — курорты Турции и стран Балканского полуострова. Эксперт объяснила, когда подешевеет летний отдых в Сочи

"В России есть несколько достойных горнолыжных трасс. В лидерах по спросу — Красная Поляна, Домбай, Шерегеш, курорты в Мурманской области и на Камчатке. На каждый горнолыжный курорт России есть свои туристы, которые живут рядом с ним. Но есть и поклонники, которые летают, например, на Камчатку из западных регионов", — рассказал директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

По словам директора по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольги Филипенковой, горнолыжные курорты России сейчас испытывают настоящий бум: глубина бронирований одна из самых высоких и составляет в среднем шесть месяцев.

"Так, некоторые новогодние даты в этом году в отелях были распроданы фактически в сентябре. Обычно средняя продолжительность горнолыжной поездки составляет четыре дня, а около 60% горнолыжников стараются покататься минимум два раза за сезон", — говорит она.

ЗАРУБЕЖНЫЙ СПРОС ОЖИДАЕТ ЛУЧШЕГО

"Интересом у россиян пользуются и зарубежные горнолыжные курорты Турции и стран Балканского полуострова, однако спрос на них не такой высокий, как в допандемийное время. Доля туристов, которые отправляются на горнолыжные заграничные склоны, невысокая, даже несмотря на то, что многие европейские страны возобновили выдачу шенгенских виз", — рассказывает Блинов.

Так, Tez Tour сообщили, что спрос на новогодний отдых в Болгарии сократился на 50% по сравнению с аналогичным периодом сезона 2019-2020 годов.

"Средняя глубина продаж в настоящий момент составляет 15-30 дней. Наиболее популярными курортами являются Банско и Боровец. Преимущественно клиенты Tez Tour бронируют туры на семь ночей, как и в предыдущих сезонах. Стоимость недельных туров с вылетом в конце января — первой половине февраля стартует от 35,5 тысячи рублей на человека при двухместном размещении в отеле категории три звезды на завтраках", — рассказали в компании.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала РИА Новости, что россиянам также стал доступен еще один горнолыжный курорт в ближнем зарубежье — Туфандаг в Азербайджане. Авиакомпания Nordwind с 16 января начала летать из Москвы в азербайджанский город Габала, откуда можно доехать до этого горнолыжного курорта.

ТОП КУРОРТОВ РОССИИ

Самым популярным в России, по данным туроператоров, является курорт Красная Поляна. Стоимость четырех ночей в четырехзвездочном отеле тут обойдется в 67,7 тысячи рублей на двоих. Средний чек в ресторане — от 1,5 тысячи рублей на человека.

"Сезон в Красной Поляне стартует в декабре и длится около пяти месяцев. Подходит для отдыха всей семьей и даже тем, кто не катается. На курорте есть развлечения: от парка хасок и горных бань до скоростного супертроллея, аттракциона-маятника, летающего над горной долиной от одной вершины к другой", — говорит директор по стратегическому развитию курорта.

Следом за Красной Поляной идут горнолыжные курорты Кавказских гор — Домбай и Архыз. Стоимость четырех ночей на двоих в мини-отеле на Домбае обойдется в 24 тысячи рублей, а в Архызе – в 30 тысяч. Ски-пасс на Домбае на человека на четыре дня будет стоить 6,7 тысячи рублей. Тариф на ски-пасс в Архызе на один день в высокий сезон обойдется в 2,3 тысячи рублей на человека. Средний чек в ресторане на курортах — 500 рублей на одного.

Туроператоры указывают, что горнолыжный сезон на курортах Кавказа длится с середины декабря до середины апреля. Для любителей на курортах подготовлены трассы различной сложности, а для профессионалов разработаны отдельные участки с различными перепадами высот.

В пятерке самых популярных — курорт Шерегеш в Кемеровской области. Стоимость четырех ночей в трехзвездочном отеле тут начинается от 43 тысяч рублей на двоих. Стоимость ски-пасса на четыре дня в высокий сезон — около 7 тысяч рублей на человека. Средний чек в ресторанах — 1,5-2 тысячи рублей на одного. Сезон в Шерегеше стартует в ноябре, кататься можно вплоть до середины мая. Курорт подходит как новичкам, так и опытным горнолыжникам.

Курорт Большой Вудъяр в Мурманской области замыкает топ-5. Стоимость четырех ночей тут начинается от 21 тысячи рублей в мини-отеле на двоих. Ски-пасс в высокий сезон на четыре дня обойдется в 4,6 тысячи рублей на человека. А вот средний чек в ресторане составит 2 тысячи рублей на человека. Туроператоры называют этот курорт "меккой фрирайдеров за полярным кругом" с самым долгим сезоном катания. Бонусом идет уникальная арктическая кухня из свежих морепродуктов и региональных специалитетов.