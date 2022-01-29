Правительство представит идеи по выплате пенсий бездомным гражданам
Путин поручил кабмину представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства, выплат им пенсий и оказания медпомощи. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В подготовке идей примут участие органы исполнительной власти субъектов РФ.
Кроме того, правительство РФ в тот же срок должно предоставить идеи по дополнительной поддержке НКО, оказывающих помощь лицам без определенного места жительства.
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.
https://1prime.ru/society/20220129/835929226.html
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