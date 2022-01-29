МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства, выплат им пенсий и оказания медпомощи. Об этом сообщается на сайте Кремля. Путин поручил упростить выдачи кредитов ряду НКО

В подготовке идей примут участие органы исполнительной власти субъектов РФ.

Кроме того, правительство РФ в тот же срок должно предоставить идеи по дополнительной поддержке НКО, оказывающих помощь лицам без определенного места жительства.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.