МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Белорусский минздрав сообщил о росте заболевоемости коронавирусом в республике.

"В Беларуси наблюдается рост заболеваний острыми респираторными инфекциями и коронавирусом. На сегодняшний момент большинство пациентов болеют в домашних условиях, в связи с чем, как и предполагалось, возросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническую и педиатрическую службы", — говорится в сообщении ведомства. Названы сроки спада заболеваемости коронавирусом в России

Сообщается, что в республике обновлен максимум по количеству выявленных новых случаев заболевания коронавирусом.

По информации минздрава, за минувшие сутки в Белоруссии зарегистрированы 2 302 пациента с COVID-19, выписаны 1 906 пациентов. Всего с начала пандемии в Белоруссии был зарегистрирован 738 601 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 729 763 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период пандемии на территории страны умерли 6 024 пациента с выявленной инфекцией COVID-19.

Минздрав отмечает, что высокая нагрузка на медицинский персонал была прогнозируема, поэтому в стране провели обучение врачей различных сепциальностей и продумали логистику работы контантных бригад.

Кроме того, было обсуждено привлечение волонтеров и студентов, а также работников колл-центров к борьбе с пандемией.

Система здравоохранения подготовилась к приходу нового штамма, говорится в сообщении. Были проверены системы обеспечения кислородом, увеличены запасы лекарств и СИЗ.

"По данным мировых исследований, в феврале "омикрон" заменит другие штаммы коронавируса, которые циркулировали и преобладали в обществе ранее. "Омикрон" не такой патогенный, как другие (штаммы коронавируса – ред.). Например, граждане, которые успели вакцинироваться или пройти ревакцинацию, болеют коронавирусом буквально в течение нескольких дней, при этом он проходит как острая респираторная инфекция, а не пневмония", — подчеркивается в сообщении.