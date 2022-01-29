МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Председатель Палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико официально объявил о победе нынешнего президента Серджо Маттареллы на выборах главы государства. Топ-менеджер Pirelli раскритиковал встречу итальянского бизнеса с Путиным

Глава государства был избран национальным парламентом на совместном заседании палат с участием представителей всех 20 областей страны.

Как заявил Фико, в восьмом туре президентских выборов приняли участие 983 из 1009 так называемых "больших выборщиков", 759 из них отдали голоса за Маттареллу.

Его ближайший преследователь, экс-прокурор Карло Нордио, известный участием в судебных процессах над членами "Красных бригад", получил 90 голосов.

Присутствующие в парламенте встретили избрание Маттареллы бурными аплодисментами.

Фико также заявил, что намерен направиться к Маттарелле вместе с председателем Сената Марией Элизабеттой Казеллати для передачи результатов голосования.

В 2015 году Маттарелла был избран в президенты республики в четвертом туре выборов, получив 665 голосов. Его переизбрание стало возможным после обращения к нему ведущих политических сил страны и руководителей регионов. Ранее 80-летний бывший судья Конституционного суда неоднократно давал понять, что не заинтересован во втором семилетнем мандате.

На победу Маттареллы оперативно отреагировал премьер-министр страны Марио Драги, назвав ее "замечательной новостью для итальянцев".

"Я благодарен президенту за его решение поддержать твердое желание парламента переизбрать его на второй срок", — заявил Драги, которого цитирует пресс-служба правительственного Дворца Киджи.

Ранее в субботу Маттарелла принял делегацию из руководителей парламентских фракций и глав регионов, которым объявил о готовности снова возглавить страну, "учитывая ситуацию". Кандидатуру Маттареллы согласовали и поддержали все ведущие политические силы страны, против выступила только оппозиционная партия "Братья Италии" и отдельные выборщики. СМИ: Катар не может нарастить импорт газа в ЕС

Необходимость такого обращения назрела после того, как семь прошедших туров голосования, которое шло с понедельника, завершились безрезультатно.

Также в субботу беседу с Маттареллой провел премьер-министр Италии Марио Драги. Из информированных источников стало известно, что премьер попросил главу государства дать согласие на переизбрание. Согласно этой информации, Драги убежден, что в сложившихся условиях переизбрание Маттареллы послужило бы "благу и стабильности страны".

Как рассказал РИА Новости президент северной области Ломбардия Аттилио Фонтана, переизбрание Маттареллы означает преодоление тупиковой ситуации и дает сигнал гражданам о том, что необходимо задуматься о настоящих проблемах страны.

По его словам, в группу, отправившуюся в Квиринальский дворец, вошли 17 человек.

"Маттарелла заявил, что почтен нашим обращением и доволен, что его считают полезным для будущего Италии", — сказал Фонтана. Сам процесс выборов президента Италии в ходе нескольких туров, число которых в истории доходило до 23, он в полушутку назвал "барочным".

Крупный деятель Демократической партии, депутат Эмануэле Фиано заявил, что переизбрание Маттареллы способствует поддержанию стабильности в стране. Итальянский бизнес рассчитывает на встречу с Путиным

"Это означает продолжение проводимой политики правительства и единство парламента. Вместе с пребыванием Марио Драги на посту премьера Италии переизбрание Маттареллы дает возможность выполнять обязательства на международной арены и продолжать распределение средств Фонда восстановления ЕС от последствий пандемии", — сказал Фиано РИА Новости.

Таким образом, нынешний и будущий глава итальянского государства не смог превзойти прежний рекорд голосов, который был установлен в 1978 году с победой на выборах Сандро Пертини. Тогда за него проголосовали 832 выборщика.

Церемония приведения Маттареллы к присяге, как ожидается, состоится в четверг 3 февраля.

Согласно статье 83 конституции Италии, президент республики "избирается парламентом на совместном заседании его членов", в котором участвуют также делегаты ото всех 20 областей страны. Всего выборщиков 1009 — 630 депутатов, 321 сенатор и 58 региональных делегатов. Избрание главы государства "проводится тайным голосованием большинством в две трети собрания". Однако после третьего тура для избрания достаточно набрать абсолютное большинство, то есть 505 голосов.