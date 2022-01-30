Президент Хорватии Миланович: европейские "шарлатаны" натравливают Украину на Россию
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Евросоюз безответственно относится к Украине, европейские политики натравливают Киев на Россию, заявил в эфире телеканала RTL президент Хорватии Зоран Миланович. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, Украина ничего не получила от Евросоюза, хотя ей обещали "миллиарды и миллиарды". При этом в докладах ЕС, по словам президента, написано, что Украина — коррумпированная страна.
Вместе с тем Миланович выразил уверенность, что Киев сам должен решать проблемы с "сепаратистами", не игнорируя тот факт, что в непризнанных республиках "есть переговорщики", а "не идти постоянно путем конфронтации с ядерной и гиперзвуковой силой — Россией".
"И кто бы их к этому не подстрекал — он опасный шарлатан, таких в Европе сейчас достаточно", — подчеркнул глава Хорватии.
"Над Украиной издеваются те же бюрократы из Брюсселя, которые издевались над другими государствами. Продают им туман, обещают некий ассоциированный статус. Страна, по данным ЕС, находится в очень плохом положении, когда-то они были развитые, а сейчас ВВП на душу населения на уровне Косово. Это успех европейской и брюссельской политики?", — сказал президент.
https://1prime.ru/society/20220130/835931986.html