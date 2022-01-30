МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Евросоюз безответственно относится к Украине, европейские политики натравливают Киев на Россию, заявил в эфире телеканала RTL президент Хорватии Зоран Миланович. Об этом сообщает РИА Новости. Украина хочет получать сжиженный газ из Хорватии

По его словам, Украина ничего не получила от Евросоюза, хотя ей обещали "миллиарды и миллиарды". При этом в докладах ЕС, по словам президента, написано, что Украина — коррумпированная страна.

Вместе с тем Миланович выразил уверенность, что Киев сам должен решать проблемы с "сепаратистами", не игнорируя тот факт, что в непризнанных республиках "есть переговорщики", а "не идти постоянно путем конфронтации с ядерной и гиперзвуковой силой — Россией".

"И кто бы их к этому не подстрекал — он опасный шарлатан, таких в Европе сейчас достаточно", — подчеркнул глава Хорватии.

"Над Украиной издеваются те же бюрократы из Брюсселя, которые издевались над другими государствами. Продают им туман, обещают некий ассоциированный статус. Страна, по данным ЕС, находится в очень плохом положении, когда-то они были развитые, а сейчас ВВП на душу населения на уровне Косово. Это успех европейской и брюссельской политики?", — сказал президент.