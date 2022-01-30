МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Великобритания рассматривает возможность удвоения численности своего воинского контингента в Эстонии и переброску оборонительного вооружения из-за ситуации вокруг Украины, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-служба британского премьер-министра. Выпуск автомобилей в Британии в 2021 году стал минимальным с 1956 года

В сообщении говорится, что премьер-министр Борис Джонсон рассматривает максимально возможную помощь НАТО и собирается поднять вооруженные силы Великобритании для защиты своих союзников по НАТО.

"Великобритания рассматривает вариант удвоения численности войск и отправки оборонительного вооружения в Эстонию. Реактивные самолеты, военные корабли и военные специалисты могут быть направлены, чтобы защитить союзников по НАТО", — следует из сообщения.

Также пресс-служба процитировала заявление премьер-министра Бориса Джонсона: "Этот пакет будет четким посланием Кремлю о том, что мы не потерпим дестабилизирующей активности и будем всегда стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом враждебной деятельности со стороны России. Я дал поручение подготовиться к переброске личного состава и техники в Европу на следующей неделе, чтобы мы были способны поддержать наших союзников по НАТО на земле, на море и в воздухе".