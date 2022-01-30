МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Исследование сервиса SuperJob показало, что "зумеры" при выборе работы чаще других обращают внимание на возможность работать удаленно, компенсацию питания и оплату проезда на транспорте. Исследование показало, где чаще всего нужен QR-код для трудоустройства

В SuperJob уточнили, что к поколению Z относятся лица, родившиеся в 1997 году и ранее, к поколению Y — родившиеся в 1981-1996 годах, к поколению X – в 1963-1980.

Сообщается, что поколение Z чаще ориентировано на удаленную работу (24%). Кроме того, по сравнению с представителями предыдущих поколений ему также более важны такие составляющие компенсационных пакетов как компенсация питания (13%), оплата проезда в общественном транспорте (11%), возможность покупки продукции компании со скидкой (6%).

Что касается карьерного роста и обучения, то они важны как для миллениалов (39 и 29% соответственно), так и для "зумеров" (37 и 26%).

Также отмечается, что чем старше россияне, тем чаще они обращают внимание на наличие полиса ДМС в составе компенсационного пакета (на первом месте у представителей поколения X — 26% голосов), гарантии фиксированного рабочего дня, возможность взять беспроцентную ссуду, льготные путевки и предоставление служебного транспорта.

Опрос показал, что среди всех трех поколений оплата фитнеса или бассейна чаще всего интересует родившихся в 1981-1996 годах.

Исследование проводилось с 20 по 26 января 2022 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи экономически активных жителей РФ в возрасте старше 18 лет.