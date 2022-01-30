ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 янв — ПРАЙМ. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в эфире телеканала "Россия 1", что считать штамм "омикрон" последней стадией пандемии неправильно.
"Я не берусь утверждать, что это финальная стадия, это было бы совершенно неправильно", — сказал он.
Гинцбург пояснил, что сейчас возникает "бесконечное количество" новых вариантов возбудителей коронавируса и добавил, что все еще идёт борьба с последствиями пандемии.
Он подчеркнул, что "пока мы боремся с последствиями". "Начинаем тушить пожар, когда он уже горит", — добавил Гинцбург.
https://1prime.ru/society/20220130/835933816.html
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