ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 янв — ПРАЙМ. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в эфире телеканала "Россия 1", что считать штамм "омикрон" последней стадией пандемии неправильно. Врач объяснил, в чем состоит опасность насморка при "омикроне"

"Я не берусь утверждать, что это финальная стадия, это было бы совершенно неправильно", — сказал он.

Гинцбург пояснил, что сейчас возникает "бесконечное количество" новых вариантов возбудителей коронавируса и добавил, что все еще идёт борьба с последствиями пандемии.

Он подчеркнул, что "пока мы боремся с последствиями". "Начинаем тушить пожар, когда он уже горит", — добавил Гинцбург.