С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — ПРАЙМ. Учащиеся школ 7-11 классов в Санкт-Петербурге с 2 по 13 февраля переводятся на дистанционное обучение в связи с ухудшением эпидобстановки, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города. Песков рассказал о введении в России локдауна из-за коронавируса

Губернатор города Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу внес изменения в постановление правительства от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Также для школьников 7-11 классов запрещается очное посещение кружков в школах, говорится в сообщении.