МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. ФАС России сообщила о согласовании цены на лекарственный препарат от COVID "Ремдесивир" второго российского производителя.
По данным ведомства, препарат компании "Р-Фарм" стоит 3840 рублей за упаковку и согласованная цена в два раза ниже зарегистрированной в 2020 году цены на первый дженерик, который создан компанией "Фармасинтез".
"Ремдесивир" предназначен для стационарного лечения пациентов с COVID-19 и входит в методические рекомендации Минздрава России для лечения коронавируса.
https://1prime.ru/society/20220131/835942896.html
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