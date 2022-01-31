МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. ФАС России сообщила о согласовании цены на лекарственный препарат от COVID "Ремдесивир" второго российского производителя. В России могут одобрить две иностранные вакцины от COVID

По данным ведомства, препарат компании "Р-Фарм" стоит 3840 рублей за упаковку и согласованная цена в два раза ниже зарегистрированной в 2020 году цены на первый дженерик, который создан компанией "Фармасинтез".

"Ремдесивир" предназначен для стационарного лечения пациентов с COVID-19 и входит в методические рекомендации Минздрава России для лечения коронавируса.