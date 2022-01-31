МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился COVID-19, однако чувствует себя хорошо и продолжит работать удаленно. Об этом он сообщил в Twitter. Часть школьников в Петербурге переведут на дистанционное обучение

Канадский премьер также призвал всех вакцинироваться против коронавируса.

Ранее Трюдо сообщал, что ушел на пять дней карантина после контакта с человеком, больным COVID-19.