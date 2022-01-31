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Премьер Канады заразился коронавирусом
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился COVID-19, однако чувствует себя хорошо и продолжит работать удаленно. Об этом он сообщил в Twitter. Канадский премьер также призвал... ПРАЙМ, 31.01.2022
общество , здоровье, новости, канада, пандемия коронавируса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился COVID-19, однако чувствует себя хорошо и продолжит работать удаленно. Об этом он сообщил в Twitter.
Канадский премьер также призвал всех вакцинироваться против коронавируса.
Ранее Трюдо сообщал, что ушел на пять дней карантина после контакта с человеком, больным COVID-19.