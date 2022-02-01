МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ, Елена Гуринович. В феврале вступают в силу несколько новых законов. В частности, они относятся к индексации пенсий и других выплат, облегчают гражданам и бизнесу взаимодействие с госструктурами и вводят новые штрафы. Обо всем этом — в материале агентства "Прайм". Эксперт рассказала, кому ждать следующей индексации пенсий

Индексация пенсий

С февраля российским пенсионерам проиндексируют страховую пенсию. Это касается неработающих пенсионеров. Выплаты проиндексируют на 8,6% — выше инфляции (в 2021 году она составила 8,4%).

В январе этого года пенсии уже пенсии выросли на 5,9 процента, основываясь на прогнозе по уровню инфляции в 4% годовых. Однако в этой ситуации закон имеет обратную силу, и пенсионеры получат доплату — разницу между январским и новым показателем.

Защита прожиточного минимума

Еще одно важное нововведение: на зарплату граждан и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения, нельзя будет наложить взыскание по исполнительным документам. Для исполнения этого закона должник, получивший такое право, должен подать заявление с реквизитами банковского счета в службу судебных приставов. На этом счете приставы будут обязаны сохранить минимальный доход. Подать заявление можно только на один банковский счет. В России вырастут МРОТ и прожиточный минимум

Штрафы в случае отсутствия контроля за выбросами

В России с 1 февраля вступят в силу штрафы за отсутствие либо несовременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов и загрязнений.

Должностные лица будут платить до 40 тысяч рублей, юридические — до 200 тысяч рублей.

Штраф может грозить и в том случае, если системы контроля были установлены, но с нарушениями требований либо неверно передают данные в государственный реестр.

Россияне получат защиту при покупке жилья

Еще одно новое правило: власти начнут передавать в Росреестр информацию о признании дома аварийным, подлежащим сносу либо реконструкции. После этого информация будет направляться в Единый государственный реестр недвижимости и любой гражданин сможет получить выписку о состоянии дома, в котором он намеревается купить жилье. Россиянам рассказали, как изменился расчет налога по недвижимости

Порядок управления ПИФами

С февраля изменится порядок управлениями и правила выплаты дохода по паям ПИФов (паевых инвестиционных фондов). Это смогут устанавливать согласно нормативным актам Банка России.

Кроме этого, управляющая компания фонда при погашении паев биржевого ПИФа должна будет обеспечить передачу выделяемого имущества не позднее одного рабочего дня, начиная с даты погашения инвестиционных паев фонда.

Увеличение материнского капитала и других выплат

Материнский капитал в феврале будет проиндексирован на 8,4%:

выплаты на первого ребенка составят 524,5 тысячи рублей,

на второго — 693,1 тысячи, если семья не получала маткапитал на первенца. Если получала — то 168,6 тысячи рублей.

Также в стране проиндексируют выплаты ветеранам, единовременное пособие при рождении ребенка и другие социальные пособия.

Конец эксперименту с маркировкой и новые штрафы

28 февраля заканчивается эксперимент по маркировке табачных изделий в России: он подразумевал маркировку отдельных видов никотинсодержащей продукции. С 1 марта маркировка станет обязательной.

Речь идет о табаке и табачных изделиях, которые предназначаются для потребления путем нагревания, а также курительных смесях для кальяна, не содержащих табак. Минпромторг предложил эксперимент по маркировке безалкогольных напитков

11 января 2021 года этот эксперимент начался на добровольной основе, за полгода до этого, с 1 июля 2020 года, уже была введена обязательная маркировка основной табачной продукции.

За перевозку по стране немаркированных в соответствии с российским законодательством партий табачной продукции полагается штраф — от 15 до 25 тысяч рублей для физлиц. Исключение — небольшой объем. Для юридических и должностных лиц также вводится штраф до 500 тысяч рублей за нарушение производства или введение в оборот немаркированных партий табака и изделий из него.

"Одно окно" для малого и среднего бизнеса

На базе цифровой платформы МСП в рамках эксперимента по поддержке малого и среднего бизнеса сформируют систему "одного окна". Через нее бизнес сможет подавать заявки на услуги и сервисы в электронной форме, не собирая для этого кипу документов. Титов назвал условия "выращивания" бизнеса для участия в госзакупках

Эксперимент стартует с 1 февраля 2022 года и продлится до 1 февраля 2025 года.

Эксперимент будет проходить на цифровой платформе МСП, документы с согласия предпринимателя будут предоставлять органы власти.

Участвовать смогут предприниматели из всех регионов страны: действующие представители малого и среднего бизнеса и те, кто только рассматривает для себя такую возможность.

Тариф "Платона" проиндексируют на 8,5%

Для грузовиков массой более 12 тонн проезд по дорогам общего пользования федерального значения посредством системы "Платон" с 1 февраля 2022 года вырастет на 8,5% и составит 2,54 рубля за километр.

Рост тарифа в системе "Платон" оказался в два раза больше ожидавшихся значений. Это произошло, так как реальные данные Росстата об индексе потребительских цен за 2021 год превысили прогнозировавшийся уровень инфляции. Тариф "Платона" индексируется ежегодно.

В системе большегрузов зарегистрировано свыше 1,5 млн фур.