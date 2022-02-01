МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Если Казахстаном будут управлять русофобские силы, России придется вводить в эту страну полноценный воинский контингент, заявил в беседе с изданием Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. Россия возобновила поставки электроэнергии в Казахстан

"Казахстан, который управляется врагами России или вообще никем не управляется (второе наиболее вероятно из плохих сценариев), — это то, о чем нельзя даже подумать. Нам тогда придется туда вводить не миротворцев, а полноценный воинский контингент, чтобы взять под контроль логистические узлы просто для того, чтобы у нас был выход на юг" — отметил политолог.

По его словам, если на месте Казахстана появится несколько враждебных государств, Россия будет вынуждена создавать фильтрационные лагеря как минимум для 3,5 миллионов русских, "которые оттуда побегут".

При этом Грозин отметил, что пока России нет смысла что-либо требовать от Казахстана — достаточно поддерживать с этой страной обычные рыночные отношения и получать деньги, которые она за транзит своего сырья в Европу.