В Минздраве рассказали о регулировании цен на ПЦР-тесты
В Минздраве считают, что регулированием цен на ПЦР-тесты должна заниматься ФАС России
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В пресс-службе Минздрава сообщили, что регулирование цен на ПЦР-тесты не входит в полномочия министерства, а также Росздравнадзора. Отмечается, что этим должна заниматься Федеральная антимонопольная служба.
Ранее представители фракция "Единая Россия" в законодательном собрании Санкт-Петербурга обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать разрешение проблемы розничной стоимости ПЦР-тестов и первоочередных препаратов для лечения коронавируса.
По словам Дмитрия Пескова, оперштаб следит за ценами, но считает информацию об их резком подорожании поводом обратить внимание.
https://1prime.ru/society/20220201/835953460.html
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