МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В пресс-службе Минздрава сообщили, что регулирование цен на ПЦР-тесты не входит в полномочия министерства, а также Росздравнадзора. Отмечается, что этим должна заниматься Федеральная антимонопольная служба. Песков: резкое подорожание ПЦР-тестов - повод обратить на это внимание

Ранее представители фракция "Единая Россия" в законодательном собрании Санкт-Петербурга обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать разрешение проблемы розничной стоимости ПЦР-тестов и первоочередных препаратов для лечения коронавируса.

По словам Дмитрия Пескова, оперштаб следит за ценами, но считает информацию об их резком подорожании поводом обратить внимание.