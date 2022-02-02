МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Основное место распространения штамма коронавируса "омикрон" — общественный транспорт, рассказал URA.RU заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков. "И "дельта", и "омикрон" — это тот же самый вирус. Отличий очень немного между этими вирусами, поэтому характер распространения все равно воздушно-капельный. Там, где замкнутые пространства, более вероятно заражение. Например, в метро, в автобусе, в транспорте. Особенно, когда очень много народа набивается", — отметил он. В Минздраве рассказали о регулировании цен на ПЦР-тесты

Также есть риск заражения "омикроном" в очередях. "Если люди стоят в очереди, они редко соблюдают дистанцию. Например, в аэропортах, когда они толпятся и к самолету, и при входе на стойке регистрации. Любое такое скопление людей, особенно не на воздухе, а в помещении, это самое опасное, что может быть", — сказал Петр Чумаков.

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн согласился с ним. "Это транспорт, в первую очередь. Конечно, в больших городах в транспорте люди общаются, там и заражаются", — уточнил ученый.

Как предполагает Альтштейн, до некоторых населенных пунктов с низкой плотностью населения коронавирус мог не дойти. "В основном, это в больших городах. Данных я не имею, но не исключаю, что могут быть города, где почти нет заболеваний. Такое тоже может быть. Даже если и был занесен, то редкая плотность, люди мало общаются, и в этом случае эпидемия быстро исчезает", — отметил он.