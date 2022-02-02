МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. При омикрон-штамме коронавируса люди стали попадать в больницу не с теми симптомами, которые считаются "классическими" признаками COVID-19, рассказал в эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного ковидного госпиталя при клинической больнице "РЖД-Медицина" имени Семашко Заур Шугушев. Он уточнил при этом, что сам новый штамм реже приводит к госпитализации. Названы основные места распространения "омикрона"

"Симптоматика пациентов все дальше и дальше стала уходить от нашего классического представления о коронавирусе. Теперь реже встречается потеря обоняния и потеря вкуса. Сейчас больше симптомов, как у обычных ОРВИ, то есть больше случаев боли в горле, ломоты в теле и так далее. Раньше это соответствовало сезонному гриппу, а не коронавирусной инфекции. Симптоматика поменялась в сторону той, к которой мы были привычны и до появления коронавирусной инфекции", – отметил он.

По его словам, "портрет" среднестатистического пациента изменился и в том плане, что тяжелых случаев COVID-19 стало меньше, но это связано не столько с особенностями "омикрона", сколько с ростом информированности людей.

"Сейчас хорошо работает профилактика. Люди стали более информированными и сознательными, поэтому в основном к нам стали поступать пациенты со среднетяжелым течением COVID-19. То есть большинство пациентов – это не запущенные случаи. Главной причиной, по которой раньше к нам попадали люди с тяжелым течением COVID-19, было длительное самолечение. Сейчас люди начали понимать, что этим нельзя заниматься, что это может быть смертельно опасно. Сейчас 75% госпитализированных – это среднетяжелые случаи", – объяснил Шугушев.

Медики напоминают, что прививка уменьшает риск заражения COVID-19, а если оно все-таки произошло, то позволяет избежать тяжелого течения заболевания.