МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью РИА Новости, что на сегодняшний день нет оснований для введения в РФ специальных внешних ограничений из-за COVID, так как система здравоохранения справляется. Попова назвала долю заболевших "омикроном" в Москве и Петербурге

По ее словам, летальность не выше, чем в другие периоды, которые Россия прошла в течение двух лет.

Она добавила, что сейчас меры принимаются точечно, так как страна большая и ситуация везде развивается по-разному, а набор используемых инструментов отработан уже очень хорошо и субъекты РФ аккуратно вводят специальные меры, "не ввергая все общество и всю экономику в состояние коллапса, что сегодня и не нужно делать".

СРОКИ КАРАНТИНА

Попова также отметила, что срок карантина сокращается с 14 до 7 дней только для тех, кто контактировал с больными COVID.

Она пояснила, что больному, у которого был положительный ПЦР-тест, чтобы выйти на работу, нужен отрицательный тест и если человек болен, то возможность его выхода на работу определяет только врач.

"САНИТАРНЫЙ ЩИТ"

Глава Роспотребнадзора добавила, что "Санитарный щит" должен быть общим со всеми странами СНГ.

Она отметила, что пространство и меры борьбы с инфекциями общие, есть поручение Владимира Путина о взаимодействии с коллегами в странах СНГ, которое поможет им восстановить "когда-то бывшую, но утраченную исследовательскую базу по работе с патогенами высокого класса опасности".

По ее мнению, очень высокий уровень общения и миграции между странами ЕАЭС говорит о том, что эпидемическое пространство одно и в борьбе с инфекциями должны быть общие подходы.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.