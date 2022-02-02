МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Постепенно тема пандемии начинает исчезать с первых полос британских газет. Разумеется, все понимают, что все затмили скандалы, связанные с вечеринками в аппарате премьер-министра, и раздутые страсти вокруг России и Украины, однако COVID от этого не исчез. Тем не менее, британский кабинет министров ведет себя так, будто с коронавирусом уже попрощались: с четверга прошлой недели в Англии отказались от защитных масок, прикрывать нос и рот в магазинах и общественном транспорте уже необязательно. При посещении публичных мероприятий и ночных клубов COVID-паспорта теперь тоже не нужны. Сняты ограничения на визиты родственников в домах престарелых. Борис Джонсон в свойственной ему манере обрадовал соотечественников, что Соединенное Королевство "быстрее всех в Европе восстановится от коронавируса". Разбирался с вопросом, что же происходит на самом деле, колумнист РИА Новости Александр Хабаров. Врач перечислил признаки COVID, при которых нужно вызывать скорую помощь

Для начала отметим, что цифры пока сложно назвать радужными: в среднем в сутки в Великобритании заражаются под сотню тысяч человек. Это намного меньше, чем на пике последней волны в начале января, однако проблема в том, что среди заболевших стало гораздо больше тех, кому еще не исполнилось 18 лет. По некоторым оценкам, за минувшую неделю британские школьники на десять процентов приподняли планку заболеваемости, потянув за собой заразившихся от них родителей. По мнению эпидемиолога Тима Спенсера из Королевского колледжа в Лондоне, вирус будет распространяться так же активно как минимум до начала весны.

"Омикрон" перестает быть монополистом, отметил колумнист РИА Новости. На смену ему уже спешит его же собственная модификация ВА.2, которая, как многие утверждают, гораздо заразнее оригинала.

В чем же причина такой поспешности Джонсона вернуть все "к нормальной жизни"? В Британии и не только обратили внимание на то, что о грядущем снятии ограничений британский премьер-министр объявил, когда на него обрушился первый шквал критики за поведение, недостойное главы правительства. Но дело не только в его попытках благими вестями усмирить народный гнев. Политику открытых дверей в отношении надоевшего всем вируса, несмотря на высокий уровень его распространения, намерены проводить и другие европейские страны, например Дания. Доктор Мясников напомнил о пяти забытых советских "суперпродуктах"

Также будем иметь в виду, что в Великобритании первую дозу вакцины получили 90% населения старше 12 лет, полностью привиты 84% и 60% уже сделали "бустер". Премьер-министр Джонсон хвастается тем, что его кабинету удалось провести одну из самых успешных в мире кампаний по вакцинации. Правительство действительно обеспечило необходимое количество препаратов, но вся система вряд ли сработала, если бы не самосознание самих британцев. Как отмечает колумнист РИА Новости, они не бросались в горящие туры, когда в стране объявляли карантин, и в общей своей массе терпеливо сидели дома, соблюдая установленные для них правила. Также они активно выстраивались в очереди за прививками. По большому счету, никто их не заманивал и уже тем более к этому не принуждал. Прививались даже скептики, объясняя это элементарной солидарностью: "Не хочу подводить остальных". Или: "Это дает шанс если не мне, то другим". Или: "Если часть будет отказываться, то какой в этом смысл?" Конечно, в Британии были и есть активные антиваксеры, но они, судя по статистике, в явном и ничего не определяющем меньшинстве.

Еще одним удачным ходом стала организация тестирования в масштабах всей страны. Антигенные тесты раздаются здесь бесплатно, теперь их заказывают с доставкой на дом через интернет, и они отличаются хорошим качеством. В школах введено обязательное тестирование преподавателей и детей, что позволяет своевременно отправлять подхвативших вирус на изоляцию.

На определенном этапе из-за большого числа выявленных таким образом случаев Британия столкнулась с нехваткой рабочих рук. Особенно остро это ощущалось в госпиталях. Чтобы снизить нагрузку, сроки обязательной изоляции для инфицированных пришлось сократить с четырнадцати до десяти дней. Сегодня можно вернуться на работу или место учебы, отсидев на карантине всего лишь пять дней при условии, что симптомов нет и на пятый и шестой день результаты тестов отрицательные.

Американский эпидемиолог Дэвид Хейманн, живущий в Лондоне, считает, что в результате предпринятых действий и благодаря высокому уровню иммунизации, а, по его оценкам, он составляет здесь около 95%, учитывая всех привитых и переболевших. "Британия одной из первых вплотную подошла к выходу, если уже не вышла из пандемии, и заболевание переходит в стадию эндемии", говорит он. Заявление было воспринято на ура британскими политиками, но далеко не все пока разделяют их оптимизм. Врач перечислил признаки COVID, при которых нужно вызывать скорую помощь

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус считает разговоры "о близком завершении пандемии" опасными. Из-за неравномерности распределения вакцин и усилий по борьбе с вирусом между богатыми и бедными странами по-прежнему есть риск возникновения новых опасных вариантов.

Профессор Университетского колледжа Лондона Тим Колбурн также призвал не выдавать желаемое за действительное: "Многие политики не понимают, что такое эндемия. Это не означает снижения опасности. Эндемия подразумевает состояние баланса, без резких скачков заболевания. Пока этого нет". Причем Колбурн согласен, что затягивать локдаун сейчас не имеет смысла: "Страны, которые идут по этому пути, все равно сталкиваются с ростом заболеваемости: "омикрон" слишком заразен".

Крупные сети супермаркетов пока не спешат следовать указаниям Джонсона. Многие обратились к своим покупателям с просьбой продолжать защищать себя и окружающих и по-прежнему носить маски. В общественном транспорте Лондона тоже сохраняется масочный режим. С 11 февраля в Великобритании собираются отменить тесты для приезжающих из-за рубежа, но это будет касаться только тех, кто привит признанными здесь вакцинами. Наш "Спутник V" к ним до сих пор не относится. В целом же британцы если и начали прощаться с пандемией, то пока делают это очень осторожно — с защитной маской на лице.