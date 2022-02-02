МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Глава кабмина Михаил Мишустин в среду на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что штамм "омикрон" выявлен практически во всех регионах страны. Мурашко сообщил о росте числа заболевших коронавирусом

Премьер отметил, что в связи с ростом показателей заболеваемости растет нагрузка практически на всю систему здравоохранения, прежде всего на первичное звено, врачи практически круглосуточно и с беспрецедентной нагрузкой работают в поликлиниках и помогают пациентам, лечащимся дома.

Мишустин также добавил, что крайне важно выявлять коронавирус оперативно и продолжить изучение его штаммов. По его словам, на проведение их генетического анализа, секвенирование выделено около 400 миллионов рублей, будут направлены дополнительные средства на приобретение реагентов и расходных материалов, которые необходимы для определения "омикрона".

"Своевременные исследования необходимы для того, чтобы вести мониторинг изменения ситуации", — сказал он.

Глава кабмина подчеркнул, что при высокой контагиозности "омикрона" особенно важно массовое тестирование граждан, только так можно иметь объективную картину по заболеваемости, своевременно помочь тем, кто заразился, а также оградить их от контактов с окружающими.

Мишустин поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко взять под особый контроль оказание помощи в пандемию людям, имеющим болезни, требующим постоянного лечения, в частности онкобольным.

Также он напомнил, что глав регионов есть возможность приостановки плановой медицинской помощи в зависимости от эпидемиологической обстановки.

"Как только обстановка в регионе стабилизируется, конечно, необходимо сразу же возобновить плановую помощь", — отметил он и попросил держать под контролем вопрос оказания медицинской помощи детям, на который особое внимание ранее обращал Владимир Путин.

Премьер заявил, что лекарства льготникам должны предоставляться, несмотря на пандемию. "Вместе с министерством промышленности и торговли надо внимательно следить, чтобы во всех регионах был запас препаратов. Несмотря на сложности, своевременное предоставление лекарств не должно прекращаться", — сказал он.