МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. На этой неделе динамика роста заболеваемости коронавирусом снижается, возможно, происходит выход на плато, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Мишустин: "омикрон" выявлен практически во всех регионах

"Я надеюсь, как Анна Юрьевна (Попова, глава Роспотребнадзора — ред.) в свое время такое хорошее слово придумала, мы выходим на плато", — отметил он. Собянин также выразил надежду, что ситуация будет стабилизироваться.