МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с коронавирусам, что за неделю число заболевших COVID увеличилось в два раза. Мишустин: "омикрон" выявлен практически во всех регионах

При этом он отметил, что на 9% снизилось количество тяжелых пациентов с коронавирусом, также упало до 11% количество пациентов с тяжелой степенью заболевания и снижается доля пациентов, находящихся на ИВЛ.

"Это тоже хороший сигнал. Снизилось до 2,5%. Это где-то около 5% за неделю снижение", — добавил министр.

Мурашко также рассказал, что до 92% выросла доля амбулаторных пациентов.

Он пояснил, что многие пациенты переносят заболевание в легкой бессимптомной форме, для них выпущена памятка о действиях в случае появления симптомов ОРВИ и легкого течения коронавируса. Документ содержит все необходимые инструкции. Кроме того, по его словам, по всей стране работает горячая линия 122, где можно получить дистанционную консультацию.

Он подчеркнул, что врачи первичного звена работают с беспрецедентной нагрузкой, в том числе подчас заболевают и сами, поэтому дополнительный персонал, в том числе студенты — это сегодня как раз тот ресурс, который привлекается для оказания медпомощи.

По словам министра, меры по сдерживанию распространения пандемии приобретают сегодня крайне высокое значение, они могут снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Мурашко особо отметил, что педантичное использование средств индивидуальной защиты, обработка рук, безопасное поведение, в том числе в общественных местах, избегание мест скопления, в ряде ситуаций дистанционная форма работы — это то, что позволит сократить распространение болезни и снизить нагрузку на врачей.

Глава Минздрава РФ сообщил, что сейчас наблюдается значительный прирост числа заболевших COVID детей, от общего числа больных их около 21%. Он добавил, что 97% лечатся амбулаторно.

Мурашко сообщил, что с регионами проработаны вопросы дополнительного обучения медиков, с использованием обновлённой инструкции по лечению с использованием обновлённой инструкции по организации оказания медицинской помощи в этих сложных условиях. По его мнению эпидситуация в России не перегружает стационарное звено, но наблюдается огромная нагрузка на амбулаторное звено.

Министр сообщил, что на сегодня госпитализируется 8% от общего числа активных случаев и это меньше, чем было в четвертую волну — осеннюю.

"С одной стороны, это благоприятный момент, потому что мы видим, что действительно ситуация с коронавирусом не перегружает стационарное звено. Но в то же время это огромная нагрузка на амбулаторный этап помощи", — подчеркнул он.

Мурашко, считает темпы вакцинации от коронавируса в РФ недостаточными и призвал население пройти ревакцинацию, чтобы избежать тяжелого течения болезни.

"Особенно это относится к людям старше 60 лет, имеющим хронические неинфекционные заболевания, состоящим на диспансерном учете", — подчеркнул министр.

Он также рассказал, что число коек для больных коронавирусом детей увеличено практически в полтора раза — развёрнуто 11385 коек, на сегодняшний день на госпитализации находятся 9978 детей

"Вынужден отметить, что среди госпитализированных возросло количество детей, находящихся в тяжелом течении, в 1,6 раза", — добавил он.

По его словам, всего в России развернуто 189 тысяч коек для больных COVID, кроме того, есть резерв для организации дополнительных мест.

Мурашко напомнил, что во всех субъектах РФ началась вакцинация от коронавируса детей и подростков от 12 до 17 лет, она проходит добровольно.

"Исключительно по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, непосредственно перед вакцинацией родители это добровольное согласие оформляют. В том числе подростки от 15 до 17 лет дают письменное добровольное согласие самостоятельно", — сказал он.