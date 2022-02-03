МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Люди могут жить вместе с родственниками, которые заболели коронавирусом, и не заражаться от них благодаря высокому уровню интерферонов, а также особой защите слизистых оболочек и органов дыхания, рассказал URA.RU врач-терапевт Андрей Звонков. Попова прокомментировала распространение COVID-19 в России

По его словам, помимо специфической защиты от коронавируса с помощью антител существует еще несколько факторов неспецифической защиты. К ним относятся интерфероны в крови, а также различные вещества, вырабатывающиеся клетками, которые находятся в слизистой оболочке носа. "Есть люди, у которых достаточно высокая концентрация веществ в слизистой, и у них дольше происходит заражение коронавирусом. Второй фактор — это лимфоциты. Когда они активно реагируют на антигены, начинается выброс интерферона, что является защитой против вирусов", — объяснил Звонков.

При этом, добавил он, даже если человек не заразился коронавирусом от заболевших родных, не следует пренебрегать защитой. "Если будет сильная вирусная нагрузка, то она может проломить защиту организма. Поэтому маски и дистанция — это самое простое, что можно сделать", — подчеркнул врач.

Отчасти с мнением коллеги согласился главный врач Инфекционной клинической больницы №1 Андрей Девяткин. По его словам, у людей, живущих с больными COVID родственниками и не заражающихся от них, есть устойчивость к коронавирусной инфекции на уровне органов дыхания. "Но масштабных изучений не проводилось, и однозначного объяснения нет. Даже если такой феномен и есть, ни в коем случае нельзя расслабляться и исключать ношение маски. Это негарантированная защита, она в любой момент может дать сбой", — отметил врач.