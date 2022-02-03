МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Омикрон-штамм коронавируса способен заражать тех, кто уже переболел COVID-19 или вакцинировался достаточно давно, и этим во многом объясняется зимний всплеск заболеваемости, рассказал в эфире радио Sputnik вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Врач объяснил, почему в одной семье не все болеют коронавирусом

По его словам, новый штамм "пробивает" иммунитет тех, кто ранее был инфицирован уханьским штаммом или "дельтой".

"По сравнению с другими штаммами, "омикрон" более заразен. Дело в том, что "омикрон" размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и не проникает ниже. Из-за этого инфицирование осуществляется меньшими дозами, чем при предыдущих штаммах, и поэтому он так заразен. В результате пробивается иммунитет, вызванный предыдущими заражениями. Это приводит к тому, что заболеть может и переболевший человек, но, скорее всего, в слабой форме", – отметил ученый.

Он предупредил, что даже после перенесенной болезни, которая была вызвана омикрон-штаммом, можно будет вновь заразиться тем же самым вариантом коронавируса.

"Я думаю, что через месяцы повторное заражение "омикроном" тоже будет возможно. Это будет, конечно, реже, чем сейчас, когда инфицируются те, кто переболел другим вариантом вируса, но такие случаи будут", – сказал Альтштейн.

Чтобы защититься от коронавируса, необходимо своевременно вакцинироваться. Прививка резко снижает риск заражения и помогает избежать тяжелого течения COVID-19.