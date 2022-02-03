МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. У правительства нет планов вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин. Названа точная дата пика COVID-19 в России

"Вчера вечером, только довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства. Расстались с ним где-то во втором часу ночи, долго беседовали, в том числе по этим вопросам. Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения", — сказал Путин в четверг во время встречи с членами "Деловой России".

Кроме того, нет планов и введения локдауна из-за пандемии коронавируса, а российские власти также планируют снимать ограничения по карантину для лиц, контактировавших с переносчиками COVID-19, добавил он.

По словам Путина, предложения по снятию ограничений для контактных лиц появились в связи с особенностями течения болезни при заражении штаммом коронавируса "омикрон". Этот вопрос вице-премьер Татьяна Голикова обсуждала с работодателями и профсоюзами.

"Ну, в общем, общий вывод такой, что даже ограничения для контактных, так называемых лиц, можно в ближайшее время снимать. Чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Так что, тем более уж никаких локдаунов не намечается", — сообщил Путин.