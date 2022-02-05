МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Волна коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом "омикрон", пройдет вдвое быстрее, то есть продлится не четыре, а два месяца, спрогнозировал в беседе с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Попова объяснила, почему "омикрон" распространяется быстрее гриппа

"Обычно волны коронавируса длятся четыре месяца, но то, что мы видим по странам, которые переживают или уже пережили "омикрон", всё сократилось до двух месяцев. С учетом того, что в России всё в основном стартовало после январских праздников, к 15-16 числу начался рост заболеваемости, дальше два месяца, и в середине марта мы ждем окончания. То есть всё быстрее стартовало и быстрее закончится", — сказал он.

По словам Болибока, в России волна "омикрона" должна пройти плавно, без повторных пиков. Он привел пример Великобритании, где первоначально заболеваемость начала падать, но затем начался второй всплеск "омикрона", в профиле графика напоминающий верблюда с двумя горбами.

"У меня сейчас складывается ощущение, что в Москве заболеваемость подвариантом ВА.1.1 только пошла вниз, как его догнал ВА.2. То есть уже не "двугорбый верблюд", а такая "шляпа с выемкой", — заметил Болибок.

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов предположил, что волна "омикрона" продлится две-три недели. "Есть основания предполагать по опыту других стран, что нынешняя волна COVID-19 будет более скоротечной, продлится две-три недели и ограничится февралем. Предыдущий рост с высокими показателями заражения длился полтора-два месяца", — отметил он.