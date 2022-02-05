Иммунолог Болибок: волна коронавируса из-за "омикрона" в России продлится два месяца, а не четыре
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Волна коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом "омикрон", пройдет вдвое быстрее, то есть продлится не четыре, а два месяца, спрогнозировал в беседе с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Обычно волны коронавируса длятся четыре месяца, но то, что мы видим по странам, которые переживают или уже пережили "омикрон", всё сократилось до двух месяцев. С учетом того, что в России всё в основном стартовало после январских праздников, к 15-16 числу начался рост заболеваемости, дальше два месяца, и в середине марта мы ждем окончания. То есть всё быстрее стартовало и быстрее закончится", — сказал он.
По словам Болибока, в России волна "омикрона" должна пройти плавно, без повторных пиков. Он привел пример Великобритании, где первоначально заболеваемость начала падать, но затем начался второй всплеск "омикрона", в профиле графика напоминающий верблюда с двумя горбами.
"У меня сейчас складывается ощущение, что в Москве заболеваемость подвариантом ВА.1.1 только пошла вниз, как его догнал ВА.2. То есть уже не "двугорбый верблюд", а такая "шляпа с выемкой", — заметил Болибок.
Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов предположил, что волна "омикрона" продлится две-три недели. "Есть основания предполагать по опыту других стран, что нынешняя волна COVID-19 будет более скоротечной, продлится две-три недели и ограничится февралем. Предыдущий рост с высокими показателями заражения длился полтора-два месяца", — отметил он.
https://1prime.ru/society/20220205/835990370.html