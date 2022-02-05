МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, вероятно, наступит в середине февраля, в этот период суточные показатели могут быть очень высокими, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная. Иммунолог спрогнозировал, какой будет волна "омикрона" в России

"В ближайшие две-три недели, вполне вероятно, "омикрон" станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов РФ. И к середине февраля, а, возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось. На пике показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими", — отметила она.

По ее словам, столь резкий подъем заболеваемости позволяет предполагать, что и после пика может начаться такое же резкое снижение, как и в иных странах.

Профессор отметила, что защита от штамма "омикрон" остается все той же, что и раньше – в первую очередь это вакцинация и ревакцинация. По-прежнему актуальны также неспецифические меры профилактики – ношение масок, соблюдение социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил, следует избегать многолюдных мест.