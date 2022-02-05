ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – ПРАЙМ. Новые штаммы коронавируса будут все менее патогенными, но при этом более заразными, что подтверждается появлением "омикрона", заявил РИА Новости директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов. Иммунолог спрогнозировал, какой будет волна "омикрона" в России

По его словам, любому паразиту убивать хозяина невыгодно, и поэтому эволюция коронавируса будет протекать в следующем направлении: чем больше мутаций будет накапливаться, тем выше вероятность, что он окажется менее патогенен, вирулентен, и тем выше будет вероятность, что вирус станет более контагиозен, то есть заразен. "И все хуже он будет поражать нижние отделы респираторного тракта и все лучше — верхние. Что мы и наблюдаем в случае с "омикроном". Это не говорит о том, что "омикрон" совершенно безопасен, — он все равно опасен, все равно летальные случаи будут, поэтому вакцинироваться все равно надо обязательно", — объяснил Щелканов.

Он добавил, что такая же тенденция будет наблюдаться и у последующих генетических вариантов возбудителя COVID-19.