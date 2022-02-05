МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта", похоже, не приводят к формированию перекрестного иммунитета, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Иммунолог спрогнозировал, какой будет волна "омикрона" в России

По его словам, человек, переболевший COVID-19 после инфицирования одним из этих штаммов, не будет защищен от другого. Если это наблюдение получит научное подтверждение, то это будет значить, что за подъемом заболеваемости из-за "омикрона", последует другой, связанный с "возвращением" штамма "дельта", прогнозирует иммунолог. До этого высказывались предположения, что благодаря быстрому распространению "омикрона" люди получат иммунитет к другим, более опасным вариантам коронавируса.

"Штамм "омикрон" немного вытеснил "дельту" в том плане, что им заражаются чаще. Но дельта-штамм до сих пор определяется тестами. Когда спадет волна "омикрона", может полноценно вернуться "дельта". Похоже, что у них нет перекрестного иммунитета, поэтому, пока неиммунные не переболеют и "дельтой", и "омикроном", у нас будет заболеваемость на относительно высоких уровнях", – считает Болибок.

Болибок прогнозирует, что в начале февраля следует ожидать пика заболеваемости из-за "омикрона", после чего должен начаться спад этого варианта. "Когда это произойдет, то мы сможем увидеть новый подъем заболеваемости. На графике это будет выглядеть, как двугорбый верблюд", — объяснил он, уточнив, что "омикрон" сразу может смениться другим — "дельтой", и, таким образом, вслед за спадом начнется подъем заболеваемости.

Медики считают, что единственным способом защитить свой организм и от "омикрона", и от "дельты" является вакцинация, а затем ревакцинация каждые полгода. Прививка хоть и не дает стопроцентной гарантии от заражения COVID-19, но резко снижает риски для здоровья.