МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Глава Турции Тайип Эрдоган заявил, что заразился коронавирусом штамма "омикрон". Об этом президент сообщил в своем твиттере.

"Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, болезнь, как мы узнали, "омикрон", протекает легко", — сказал он.

Эрдоган добавил, что продолжит исполнение обязанностей из дома.