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Президент Турции Эрдоган заразился "омикроном"
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Глава Турции Тайип Эрдоган заявил, что заразился коронавирусом штамма "омикрон". Об этом президент сообщил в своем твиттере. "Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который... ПРАЙМ, 05.02.2022
общество , здоровье, новости, турция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Глава Турции Тайип Эрдоган заявил, что заразился коронавирусом штамма "омикрон". Об этом президент сообщил в своем твиттере.
"Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, болезнь, как мы узнали, "омикрон", протекает легко", — сказал он.
Эрдоган добавил, что продолжит исполнение обязанностей из дома.