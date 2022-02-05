МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Перевод групп в детских садах и школьных классов на дистанционный режим обучения стал возмжным в случае отсутствия 20% учащихся в коллективе, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее основанием для перевода группы или класса на удаленное обучение было выявление в коллективе хотя бы одного случая заболевания COVID-19. В Москве отменили карантин по COVID для школьных классов и садов

Причина изменений в особенностях течения болезни при заболевании "омикроном". Симптомы при заражении данным штаммом схожи с симптомами ОРВИ.

Критерий вывода на дистанционку при 20% и более заболевших учащихся в коллективе применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в РФ, пояснили в ведомстве.

"В связи с вступлением в силу с 6 февраля 2022 года нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе", — говорится в сообщении.

Уточняется, что новый подход начнет применяться с 6 февраля 2022 года. Учащиеся, которые находятся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции, с 7 февраля 2022 года могут приступать к очным занятиям, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.