МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Глава совета министров Перу Эктор Валер Пинто подал в отставку, не проработав менее недели, передает радио RPP. Перу заинтересовалась российскими технологиями по производству вакцин

"Я признаю мое поражение", — приводит заявление Пинто RPP и добавляет, что он подал прошение об отставке.

Валер Пинто занял пост главы совета министров 1 февраля, но уже на следующий день в перуанских СМИ появились публикации о его вероятной причастности к коррупционным схемам, а также о том, что ранее против него были поданы иски из-за физического насилия в отношении жены и дочери. Сам премьер назвал эти сообщения ложными.

Накануне президент страны Педро Кастильо заявил о намерении сформировать новый кабинет министров — четвертый по счету с начала вступления в должность главы государства летом 2021 года.