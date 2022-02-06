МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российская Федерация перенесла масштабные ядерные учения на февраль в связи с ситуацией вокруг Украины, передает издание Financial Times, ссылаясь на источник в конгрессе. Об этом сообщает РБК. Немецкая Bild опубликовала "план" по присоединению Украины к России

По информации издания, мнение о переносе российских учений высказали на закрытом брифинге в Палате представителей председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и глава Национальной разведки Эврил Хейнс.

Как заявляют в FT, обычно ядерные учения в России, включая испытания межконтинентальных баллистических ракет, проводятся осенью, но президент РФ Владимир Путин перенес их на февраль, чтобы предупредить НАТО.

Ранее сотрудники американского издания 19FortyFive Джеймс Рэгланд и Адам Лоутер предположили, что Россия может взорвать тактическую ядерную бомбу перед наступающими силами НАТО. При отмечалось, что у США, в отличие от России, нет подобного оружия непосредственно "на поле боя".