Елизавета II официально объявила имя следующей королевы
Елизавета II: с восхождением принца Чарльза на престол его жена Камилла станет королевой-консортом
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Елизавета II официально объявила имя следующей королевы, говорится в послании Букингемского дворца, приуроченном к 70-летнему юбилею монарха на британском троне. Об этом сообщает Lenta.ru.
Как заявила Елизавета II, после восхождения ее сына принца Чарльза на престол его супруга Камилла станет королевой-консортом. При этом она выразила надежду, что граждане королевства поддержат будущую королеву так же, как сейчас поддерживают саму Елизавету.
Принц Чарльз — старший сын Елизаветы II, которому перейдет престол после ее смерти. У королевы еще трое детей: принцесса Анна, принцы Эдвард и Эндрю. Второе место в очереди на трон занимает сын Чарльза принц Уильям. Его младший брат принц Гарри отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и в 2020 году переехал в США.
https://1prime.ru/society/20220206/835997895.html
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