МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Елизавета II официально объявила имя следующей королевы, говорится в послании Букингемского дворца, приуроченном к 70-летнему юбилею монарха на британском троне. Об этом сообщает Lenta.ru. Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Великобритании

Как заявила Елизавета II, после восхождения ее сына принца Чарльза на престол его супруга Камилла станет королевой-консортом. При этом она выразила надежду, что граждане королевства поддержат будущую королеву так же, как сейчас поддерживают саму Елизавету.

Принц Чарльз — старший сын Елизаветы II, которому перейдет престол после ее смерти. У королевы еще трое детей: принцесса Анна, принцы Эдвард и Эндрю. Второе место в очереди на трон занимает сын Чарльза принц Уильям. Его младший брат принц Гарри отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и в 2020 году переехал в США.