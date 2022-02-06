МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Если Россия будет подвержена нападению, она без колебаний даст решительный ответ, заявил генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в декабре прошлого года он пообщался с представителями российской политической элиты, которые заверили его в отсутствии агрессивных планов у Москвы в отношении Украины.

"Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО и не усилении альянса в Восточной Европе не были удовлетворены. В Москве все собеседники отрицают такую возможность", — заявил глава National Interest.

При этом Саймс отметил решительность российской стороны в случае агрессии в свой адрес.

"Если Россия будет подвержена нападению, она без колебаний даст решительный ответ", — уверен глава издания.