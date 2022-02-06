Борис Джонсон объявил о новых назначениях в премьерской канцелярии
Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о новых назначениях в своей канцелярии
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых назначениях в своей канцелярии после череды отставок, произошедшей на этой неделе. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте британского правительства.
"Перестановки на ключевых должностях в моей команде, о которых я объявляю сегодня, помогут улучшить работу Даунинг-стрит, 10, усилят роль кабинета и наших коллег-депутатов, а также ускорят выполнение приоритетной задачи, которой является выравнивание уровня жизни в стране", — заявил премьер.
Перестановки, происходящие в британском правительстве, связаны с последствиями скандала с вечеринками, которые регулярно проводились на Даунинг-стрит во время строгих антиковидных ограничений.
https://1prime.ru/society/20220206/835998469.html
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