МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых назначениях в своей канцелярии после череды отставок, произошедшей на этой неделе. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте британского правительства. Британский регулятор повысит порог цен на энергию для потребителей

"Перестановки на ключевых должностях в моей команде, о которых я объявляю сегодня, помогут улучшить работу Даунинг-стрит, 10, усилят роль кабинета и наших коллег-депутатов, а также ускорят выполнение приоритетной задачи, которой является выравнивание уровня жизни в стране", — заявил премьер.

Перестановки, происходящие в британском правительстве, связаны с последствиями скандала с вечеринками, которые регулярно проводились на Даунинг-стрит во время строгих антиковидных ограничений.