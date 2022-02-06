МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в Индии, сообщили в РФПИ. ВОЗ: Россия предоставила большую часть данных по вакцине "Спутник V"

Таким образом, теперь в странах, одобривших "Спутник Лайт", проживает более 2,5 миллиарда человек.

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации генеральным контролером лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт". Таким образом, "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира с общим населением свыше 2,5 миллиарда человек", — сообщили в фонде.

В качестве универсального бустера вакцина уже одобреа в целом ряде стран, в том числе в Аргентине, Бахрейне, ОАЭ, Сан-Марино, на Филиппинах, напомнили в РФПИ.

"Спутник Лайт" существенно повышает вируснейтрализующую активность против штамма "омикрон" до уровней, сопоставимых с титрами, которые "Спутник V" формирует против исходного штамма.

Вакцина является первым компонентом "Спутника V".