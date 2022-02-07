МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Участие в войне против России ради Украины станет для американской армии самоубийством, написал в статье для RT бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. В США рассказали о работе над замещением российского газа в Европе

По его мнению, при вступлении Украины в НАТО альянс будет вынужден выступить на ее стороне в случае эскалации конфликта с Россией. Соответственно, НАТО придется развернуть на Украине силы ПВО, боевые группы, авиацию.

"Как только этот "зонтик" будет создан, Украина почувствует в себе смелость начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма", — написал экс-разведчик.

При этом он предположил, что война с Россией будет не похожа ни на что из того, с чем в своей истории сталкивались ВС США, и добавил, что американская армия на сегодняшний день не организована, не обучена и не оснащена для борьбы с Российской Федерацией. Поэтому, по его словам, война с Россией с использованием обычных вооружений приведет к беспрецедентному поражению армии США.

"Короче говоря, это будет разгром", — заключил Риттер.