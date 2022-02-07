МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. На отзыв в правительство и Верховный суд направлен законопроект "О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ", предоставляющий гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Об этом пишут "Известия". Гражданам хотят вернуть право принимать решения о капремонте

Как говорится в пояснительной записке к документу, "право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения".

Вместе с тем в записке отмечается, что в жилище проникают не только с целью наживы — порой проникновение заканчивается убийством, причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилованием или похищением человека.

Также в документе обращается внимание на то, что согласно действующему законодательству, законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, ограничен пределами необходимой обороны, а преступники ничем не ограничены.