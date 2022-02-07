МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко отстранил от должности министра экономического развития области Алексея Успенского в связи с уголовным делом о халатности при исполнении служебных обязанностей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на информацию на сайте правительства региона. "Сахалин-2" сократил экспорт СПГ в 2021 году

Сообщается, что "принято решение отстранить руководителя регионального профильного ведомства на время служебного расследования".

Как считает следствие, в 2018 году Успенский подписал акт приема-передачи водноспортивного комплекса, в то время как тот не был пригоден для эксплуатации. В результате, по версии следователей, бюджету Сахалинской области причинен ущерб в размере свыше 96 миллионов рублей.

Обязанности министра на время расследования будет исполнять первый заместитель министра Марина Аглиулина.