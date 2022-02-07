Отстранен о должности министр экономического развития Сахалина
В связи с уголовным делом о халатности отстранен министр экономического развития Сахалина Успенский
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко отстранил от должности министра экономического развития области Алексея Успенского в связи с уголовным делом о халатности при исполнении служебных обязанностей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на информацию на сайте правительства региона.
Сообщается, что "принято решение отстранить руководителя регионального профильного ведомства на время служебного расследования".
Как считает следствие, в 2018 году Успенский подписал акт приема-передачи водноспортивного комплекса, в то время как тот не был пригоден для эксплуатации. В результате, по версии следователей, бюджету Сахалинской области причинен ущерб в размере свыше 96 миллионов рублей.
Обязанности министра на время расследования будет исполнять первый заместитель министра Марина Аглиулина.
https://1prime.ru/society/20220207/836003050.html
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