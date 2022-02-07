МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин считает наиболее доходной профессию политика (19%). Около 13% назвали самой прибыльной отраслью IT и предпринимательство. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ. Экономист спрогнозировал, что будет с рублем к лету

Профессию юриста выделили 11% россиян, каждый десятый отметил высокий заработок у специалистов банковской, газовой и нефтяной сферы, а также у специалистов, занятых в медицине (по 10%). За последние пятнадцать лет россияне стали чаще считать наиболее доходными IT-специальности, профессии в энергетике и нефтегазовой промышленности.

По данным ВЦИОМ, граждане стали реже называть доходными профессии в юридической, предпринимательской и экономической сферах.