МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Свыше 90% государств заявили о сбоях в предоставлении услуг по основным областям медицины, включая лечение рака, психических расстройств, ВИЧ и гепатита. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного ВОЗ. Гинцбург разъяснил, станет ли штамм "омикрон" финалом пандемии

"Результаты этого последнего исследования, проведенного в конце 2021 года, показывают, что системы здравоохранения во всех регионах и в странах с любым уровнем дохода продолжают подвергаться серьезному воздействию, и с начала 2021 года, когда проводилось предыдущее исследование, улучшения практически не наблюдались", — говорится в сообщении организации.

По ее сведениям, 92% из 129 стран, участвовавших в исследовании, сообщили о сбоях в обеспечении медицинскими услугами.

Речь идет о всех основных областях систем здравоохранения, таких как сексуальное, репродуктивное здоровье, здоровье новорожденных, детей и подростков, лечение рака, иммунизацию, психических и неврологических расстройств, ВИЧ, гепатита и туберкулеза.

Рост числа сбоев в системах здравоохранения и оказания плановой помощи отмечается несмотря на увеличение масштабов вакцинации против COVID.

Кроме того, 36% стран заявили о перебоях в работе служб скорой помощи, 32% — в работе круглосуточных отделений неотложной помощи, 23% — в проведении неотложных операций.