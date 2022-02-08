МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Представитель Италии считается фаворитом и может стать новым главой НАТО после Йенса Столтенберга, передает Lenta.ru со ссылкой на газету la Repubblica. СМИ: НАТО изучает возможность строительства газопровода в Европе

Как пишет la Repubblica, по негласной ротации главой НАТО должен занять представитель какого-либо государства Средиземноморского региона. При этом представители Испании и Португалии уже занимают важные посты в международной политической иерархии. Так, испанец Жозеп Боррель — Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам, а португалец Антониу Гутерриш возглавляет ООН.

Вместе с тем газета сообщает, что правительство Италии еще не определилось со своим кандидатом, который должен быть утвержден до саммита НАТО в июне в Мадриде.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг в октябре 2022 года переходит на должность главы Центрального банка Норвегии. Он занимает пост генсека НАТО с марта 2014 года. Изначально Столтенберг должен был закончить работу на этом посту в 2018 году, но срок его полномочий был продлен до 30 сентября 2022 года.