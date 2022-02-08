МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Постковидный синдром может проявляться не только у переболевших COVID-19 взрослых, но и у детей, сообщил в интервью Lenta.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков. Роспотребнадзор сравнил "омикрон" с сезонным гриппом

По его словам, у детского постковидного синдрома есть определенные особенности.

"Больше поражается центральная нервная система и желудочно-кишечный тракт, страдают почки, психическое поведение, когнитивные функции — у взрослых это чаще связано с легкими. У детей может быть нарушение сна, задержка моторных навыков, снижение когнитивных способностей, выраженное изменение аппетита, из-за которого они худеют — у них тоже могут пропадать обоняние и вкус, но они это не понимают, и просто меняются вкусовые предпочтения", — пояснил Тимаков.

Также он отметил, что у детей продолжительное время может сохраняться жидкий стул, а вместе с тем переболевшие COVID-19 дети впоследствии чаще заражаются ОРВИ, и у них иногда возникает воспаление лимфоузлов.