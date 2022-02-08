МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил в ходе президиума координационного совета по борьбе с COVID во вторник, что ситуация с пандемией в России остается сложной. Дистанционное оформление больничных будет действовать до 15 марта

По его словам, огромная нагрузка ложится на всю систему здравоохранения, на врачей и других медицинских работников.

Ссылаясь на президента России, Мишустин добавил, что надо сохранять и повышенную готовность стационаров.

"Региональным властям поручено обеспечить формирование резерва коечного фонда. И здесь важно, чтобы больницы могли принимать не только взрослых, но и маленьких пациентов", — сказал он.