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Ситуация с коронавирусом в России остается сложной
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https://россиясегодня.рф
. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил в ходе президиума координационного совета по борьбе с COVID во вторник, что ситуация с пандемией в России остается сложной. По его... ПРАЙМ, 08.02.2022
общество , здоровье, новости, михаил мишустин, пандемия коронавируса
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил в ходе президиума координационного совета по борьбе с COVID во вторник, что ситуация с пандемией в России остается сложной.
По его словам, огромная нагрузка ложится на всю систему здравоохранения, на врачей и других медицинских работников.
Ссылаясь на президента России, Мишустин добавил, что надо сохранять и повышенную готовность стационаров.
"Региональным властям поручено обеспечить формирование резерва коечного фонда. И здесь важно, чтобы больницы могли принимать не только взрослых, но и маленьких пациентов", — сказал он.