МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Согласно приказу Минздрава России, опубликованному на интернет-портале правовой информации, с 21 февраля QR-код в РФ можно будет получить по результатам теста на антитела. Иммунитет или генетика. Коронавирус поставил перед планетой новые вызовы

"В приложении №4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: ", и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале", — сказано в документе.

Этот пункт ранее предусматривал, что "Медицинский сертификат о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" формируется в автоматическом режиме на основании сведений, внесенных в информационный ресурс учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

С 21 февраля QR-код будет включать в себя информацию о завершении вакцинации против коронавируса, факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) либо о наличии на Едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.

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