МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Страны Евросоюза выступили против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT при эскалации ситуации вокруг Украины, передает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg. В Минфине Германии рассказали о возможности отключения России от SWIFT

Как сообщает агентство, государства Евросоюза во главе с Германией не поддерживают эту инициативу США. Также в Европе считают излишними санкции против российских банков, работающих с энергическим сектором.

В итоге, передает Bloomberg, из-за расхождений мнений запланированные пакеты санкций США и Евросоюза могут различаться. По данным агентства, они обсуждаются в режиме секретности, чтобы Россия не смогла к ним заранее подготовиться.