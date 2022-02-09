МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда сообщили о стратегии НАТО по отношению к России в совместном заявлении по итогам саммита Веймарского треугольника в Берлине, сообщает РИА Новости.

Как заявили лидеры, НАТО должна регулярно пересматривать свою стратегию обороны и сдерживания в отношении к России, и при ухудшении ситуации с безопасностью стратегию необходимо корректировать.

Франция, Польша и Германия выразили готовность к конструктивному участию в "содержательных и ориентированных на результат" переговорах по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес с Российской Федерацией.

Как говорится в заявлении, "три страны будут и далее тесно консультироваться с партнерами по ЕС и союзниками по НАТО, чтобы гарантировать мир и безопасность в евро-атлантическом пространстве".