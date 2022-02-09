Эксперт Роскачества Кузьменко: за старый смартфон можно получить скидку на покупку нового устройства
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Что делать со старым смартфоном, в беседе с радио Sputnik рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
Он отметил, что в среднем россияне меняют смартфоны каждые три-пять лет. Но выбрасывать гаджеты вместе с обычным бытовым мусором нельзя, ведь в числе материалов, из которых изготовлен любой смартфон, встречаются токсичные и очень долго разлагающиеся вещества. Поэтому Кузьменко предложил три более экологичных способа избавиться от вышедшего из строя или морально устаревшего устройства.
Самый простой способ — отнести смартфон в сервисный центр, где его разберут на запчасти.
"Телефон можно сдать на запчасти, в том числе в сервисный центр, условия лучше уточнять на месте. Это подходит для устройств, которые неисправны, а ремонтировать их не имеет смысла из-за соотношения стоимости ремонта и цены нового телефона", — объяснил эксперт.
Второй вариант — сдать гаджет на переработку. Для этого Кузьменко советует найти пункт приема вторсырья в городе проживания, где телефон примут для последующей переработки компонентов.
А самый выгодный способ — принять участие в программе трейд-ин, которую проводят многие магазины. Суть программы заключается в том, что магазин принимает старую технику, а в обмен предоставляет скидку на покупку нового устройства.
https://1prime.ru/society/20220209/836021620.html