МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В Евросоюзе идет подготовка общественного мнения к возможным новым ограничительным мерам в отношении России и проблемам с поставками газа, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. Дипломат объяснил, что сделает Россия, если закроют "Северный поток-2"

Еврокомиссия в прошлом году отмечала, что цены на "голубое топливо" цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин произошедшего скачка — восстановление мировой экономики. В октябре в ЕК также говорили, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполняет долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы.

В последние недели в Еврокомиссии заявляют, что в ценах на газ есть геополитический компонент, касаясь в этом контексте Россию. Так, исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис в конце января сказал, что геополитическая ситуация влияет на цены на газ и упомянул РФ. Он сказал, что Россия поставляет это топливо в рамках долгосрочных контрактов, но "отказывается" сделать что-либо, чтобы увеличить экспорт в ЕС, чтобы облегчить текущую ситуацию. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в начале февраля сказала, что цены на энергию продолжают оставаться в значительной степени связанными с высоким спросом в Азии и с глобальными ценами на газ, однако нынешняя геополитическая нестабильность не помогла им стабилизироваться.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что РФ строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако "Газпром", по его словам, "отказался" от дополнительных поставок для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке. Боррель также заявил, что "сложности с поставками газа" в Европе вызваны "кризисом отношений с Россией".

Отвечая на вопрос, почему это происходит и обвиняют ли в ЕС Россию напрямую в высоких ценах на энергоносители, Чижов ответил, что "такая ситуация сложилась из-за проблемы Украины и только из-за нее". "А обвиняют в этой проблеме Россию по сложившейся практике, превратившейся во вредную привычку", — отметил он.

По его словам, это делается "прежде всего, чтобы в рамках проводимой антироссийской кампании подготовить общественное мнение к тому, что могут быть введены якобы "вынужденные" санкции, и в результате таких шагов своего руководства европейцам придётся топить дровами". Он заметил, что Евросоюз на сегодняшний день не в состоянии полностью заменить российский газ, и в случае чего ему проще будет сразу перейти на дрова.

Евросоюз не исключает новых санкций в отношении России ввиду ситуации вокруг Украины, поэтому готовится к гипотетическим ответным ограничительным мерам, в том числе следит за рынком энергоресурсов, сообщил в конце января высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии. ЕК на этом фоне оценивает сценарии перебоев в поставках российского газа, добавил он.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30 мск.