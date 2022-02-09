МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что штамм "омикрон" доминирует в РФ.

По его словам, сейчас "омикрон" доминирует в пропорции 70% к 30%, то есть на все другие штаммы и прежде всего самый серьезный штамм, из последних это "дельта", приходится около 30%.

Горелов также отметил, что учитывая огромные размеры России, ситуация везде разная. "Омикрон" зарегистрирован в 84 регионах, пока его нет только в Чукотском автономном округе, но вполне возможно, что уже в ближайшее время его выявят.